Norveç’ten yeni kural: 2 Ocak’tan itibaren başlıyor

Norveç Adalet Bakanlığı, bugün yapılan bir açıklama ile alınan yeni kararlarını kamuoyuna duyurdu. 2 Ocak itibariyle başlanacak uygulamada Norveç’e ülke dışından gelenlerin ülkeye giriş sırasında ya da maksimum 24 saat içerisinde corona virüsü testi olmaları zorunlu hale getirildi.

Yapılan açıklamada küçük sınır kapılarının tamamen kapatıldığı ve belirli sınır kapılarının açık olduğu duyuruldu. İlk olarak Birleşik Krallık’ta tespit edilen mutasyona uğramış corona virüsünü engellemek için Norveç yönetiminin bu kararı aldığı belirtildi.