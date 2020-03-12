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O ülkeden flaş karar! Camileri kapatıyorlar

Singapur'daki tüm camilerin Corona virüsü endişesiyle en az 5 gün kapalı tutulacağı açıklandı.

17:15 -
Haberler Dünya
O ülkeden flaş karar! Camileri kapatıyorlar

Çin’de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan Corona virüsü nedeniyle ülkeler tedbirlerini arttırıyor. Singapur, komşu ülke Malezya’daki bir dini konferansta 2 cemaat üyesinin enfekte olduğu şüphesinin ardından ülkede virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla tüm camileri en az 5 gün boyunca temizlik çalışmaları için kapatma kararı aldı.

Singapur İslam Konseyi, kapatma kararın cuma günü yürürlüğe gireceğini belirtirken yetkililerin Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’daki 3 gün süren dini etkinliğe katılan yaklaşık 90 Singapur vatandaşını izlediğini kaydetti.

Singapur Sağlık Bakanlığı da 9 yeni vakadan 2’sinin Malezya’daki etkinliğe katılan kişiler olduğunu açıkladı Öte yandan Singapur’da 187 Corona vakası bulunuyor.

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