O ülkeden flaş karar! Camileri kapatıyorlar

Çin’de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan Corona virüsü nedeniyle ülkeler tedbirlerini arttırıyor. Singapur, komşu ülke Malezya’daki bir dini konferansta 2 cemaat üyesinin enfekte olduğu şüphesinin ardından ülkede virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla tüm camileri en az 5 gün boyunca temizlik çalışmaları için kapatma kararı aldı.

Singapur İslam Konseyi, kapatma kararın cuma günü yürürlüğe gireceğini belirtirken yetkililerin Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’daki 3 gün süren dini etkinliğe katılan yaklaşık 90 Singapur vatandaşını izlediğini kaydetti.



Singapur Sağlık Bakanlığı da 9 yeni vakadan 2’sinin Malezya’daki etkinliğe katılan kişiler olduğunu açıkladı Öte yandan Singapur’da 187 Corona vakası bulunuyor.

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