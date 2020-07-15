Öğrenciler nefes aldı! Trump’tan vize geri adımı

Trump yönetimi, yabancı öğrencilerin, okulların Covid-19 salgını nedeniyle tamamen online ders vermeleri durumunda ülkeyi terk etmeleri yönünde aldığı kararı gelen tepkiler üzerine iptal etti.

Harvard Üniversitesi ve Massacchusetts Teknoloji Enstitüsünün (MIT), kararın iptali için federal mahkemeye dava açmasının ardından söz konusu kararın iptal edildiği açıklandı. ABD Federal Bölge Hakimi Allison Burroughs, federal göçmenlik makamlarının 6 Temmuz’da alınan kararın geri çekildiğini ve eski kuralların devam etmesinin kabul edildiğini ifade etti.

ÜLKE GENELİNDE GEÇERLİ



Böylelikle yabancı öğrenciler tüm derslerini sanal ortam üzerinden alsa dahi ülkede öğrenci vizesi ile ikamet edebilecek. Anlaşmanın yürürlüğe girdiğini açıklayan Hakim Alison Burroughs, “Hükümetin önerdiği sınırlamalar hiçbir yerde uygulanmayacak” diyerek anlaşmanın tüm ülke genelinde geçerli olduğunu aktardı. İHA