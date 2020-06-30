Okul önünde direk dansı ortalığı karıştırdı!

Çin'in Jiangsu eyaletinde Beicheng Ortaokulu’nun dışına kurulan platformda, dans stüdyosuna öğrenci almak için yapılan direk dansı gösterisine soruşturma başlatıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, dansçıların çocukların önünde dans ettikleri görüldü.

Okul önünde gerçekleştirilen direk dansı gösterisi akşam saatlerinde başlayıp, gece yarısına kadar sürdü. Okuldaki iki güvenlik görevlisi, dansçıları uzaklaştırmaya çalıştı.

Dans stüdyosunun ise tanıtım amaçlı okul önüne kurulduğu bildirildi. Platform işletmecisi, tanıtım amaçlı dublörlük için, yanlış yer seçtiklerini ifade ederek, öğrenci velileri ve okul yönetiminden özür diledi.

Nantong Eğitim Bürosu olay ile ilgili araştırma yürüttüğünü bildirdi. (DHA)