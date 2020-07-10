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Ölümleri geçen yılla karşılaştırdılar… Tablo endişe verici

Corona virüsünün Avrupa'da en son vurduğu ülkelerden olan Rusya'da acı tablo günden güne kötüleşiyor. Son olarak yetkililer geçtiğimiz yılın Mayıs ayına göre bu yıl 18 bin 375 daha fazla ölümün yaşandığını açıkladı.

Sozcu.com.tr
18:16 -
Haberler Dünya
Ölümleri geçen yılla karşılaştırdılar… Tablo endişe verici

Rusya’da Mayıs 2020’de 172 bin 914 resmi can kaybı bildirildi. Bu sayı geçtiğimiz yılın Mayıs ayına göre yüzde 11.9’luk bir artışı gözler önüne serdi.

Geçen yıla göre fazladan yaşanan 18 bin 375’lik can kaybının büyük bir kısmı ise corona virüsü kaynaklı ölümlerle ilişkilendiriliyor.

Rusya’da artan vakalar ve ölümlere rağmen ülke alınan tedbirleri gevşetmeye devam ediyor. Reuters

DOĞAL NEDENLERLE ÖLÜMÜN İKİ KATI

Mayıs ayındaki ölümlerin 12 bin 452’sinde corona virüsü şüphesi yer alırken 7 bin 444’ünün ise doğal nedenlerle hayatını kaybettiği ifade edildi.

Dünyada en fazla vaka bulunan dördüncü ülke olan Rusya’da 713 binden fazla vaka ve 11 binden fazla can kaybı bulunuyor.

Rusya, Çin, ABD, Hindistan ve Brezilya gibi yüksek nüfusa sahip ülkelerde yaşanan corona virüsüne bağlı ölümlerin çoğunun tespit edilemediği iddia ediliyor.

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Son güncelleme: 18:23 10.07.2020
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