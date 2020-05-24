Ölümlerin 22 bini aştığı ülkede devlet başkanına sert tepki: ‘Katil! İşini düzgün yap’

Brezilya'da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’ya vatandaşlar sert tepki gösterdi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, yiyecek almak için dışarıya çıkan Bolsonaro’ya bir vatandaş “Katil” diye tepki gösterirken başka bir vatandaş da “İşini düzgün yap!” ifadeleriyle tepki gösterdi.

Corona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısının 22 bini aştığı Brezilya, toplam vaka sayısında ABD'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.

Toplam vaka sayısının 352 bin 523 olduğu ülkede şimdiye kadar 142 bin 587 kişi sağlığına kavuştu.

Corona virüsüne karşı sıkı karantina tedbirlerine karşı çıkan Bolsonaro, salgın yayılırken miting düzenlemişti.