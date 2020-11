Olur da Donald Trump koltuğu bırakmazsa… İşte ihtimaller, sorular ve cevapları

KARMAŞIK YASA...

Ohio Devlet Üniversitesi'nde hukuk profesörlüğü yapan Edward B. Foley tarafından kaleme alınan ve 2016'da Oxford Üniversitesi Yayınları tarafından basılan 'Ballot Battles: The History of Disputed Elections in the United States' (Sandık Savaşları: ABD'deki Tartışmalı Seçimlerin Tarihi) adlı kitapta da ele alınan oldukça karmaşık yasa, tıkanan 1876 başkanlık seçimlerine nokta koymak çıkmış ve Kongre'nin nasıl prosedürler uygulayarak hareket edeceğini kanunen belirlemişti.