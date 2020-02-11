Ömer el-Beşir, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak

Hartum yönetimi bu ödünü, Darfur bölgesini denetleyen isyancı grupla yürütülen barış görüşmeleri kapsamında verdi.

Sudan Hükümet Sözcüsü Muhammed Hasan Eltaiş, “Yaraları iyileştirmezsek adalet sağlanamaz” dedi.

Ömer el-Beşir, Darfur’da 2003 yılında başlayan ve yaklaşık 300 bin kişinin öldürüldüğü çatışmalar sırasında soykırım yapmak ve savaş suçları işlemekle suçlanıyor.

1989’da askeri bir darbe ile yönetimi ele geçiren ve Sudan’da baskıcı bir yönetim kuran el-Beşir, geçen yıl Nisan ayında devrilmişti.

El-Beşir, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin yetkisini tanımayı reddediyordu.

ÖMER EL-BEŞİR HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR

Uluslararası Ceza Mahkemesi savcıları, el-Beşir’i Darfur’da savaş suçları işlemekle suçlayan iddianameyi 2009 yılında hazırladılar ve yargılanmasını talep ettiler.

Birleşmiş Milletler Darfur’da, yerel silahlı gruplarla el-Beşir’e bağlı güçler ve hükümet tarafından desteklenen Cancavid milisleri arasında çıkan çatışmalar sonucu 2,5 milyon kişinin de evlerini terk etmek zorunda kaldığını açıkladı.

El-Beşir, Aralık ayında Hartum’da yargılandığı davada yolsuzluktan suçlu bulundu ve iki yıl hapis cezası aldı.

Fakat Sudan yasalarına göre 70 yaşın üzerindeki kişiler cezaevine gönderilmiyor.

76 yaşındaki el-Beşir de bu nedenle cezasını bir sosyal tesiste çekiyor.

Sudan’da el-Beşir hakkında ayrıca devrilmesyle sonuçlanan kitlesel gösteriler sırasında protestocuların öldürülmesi suçlamasıyla da bir dava açılmıştı.