Önce öldürüp sonra yakmışlardı! Kim’den özür mektubu

Kuzey Kore ve Güney Kore arasında yeniden yükselen tansiyon dünya medyasının gündeminde. İki ülke arasında gerilimi tırmandıran son olay ‘corona virüsü’ bahanesiyle patlak verdi.

Güney Kore kaynakları dün çarpıcı bir iddia ortaya attı. Yetkililer, yaklaşık bir haftadır kayıp olan balıkçılıktan sorumlu bir yetkilinin Kuzey Kore askerleri tarafından vurularak öldürüldüğünü duyurdu. Seul yönetimi ellerinde kanıt olduğunu söylerken, olayla ilgili kan dondurucu detaylar da paylaştı.

Buna göre Kuzey Kore’ye kaçmaya çalıştığı öne sürülen adam, askerler tarafından vurulduktan sonra corona virüsüne yakalanmamak için üzerine benzin dökülerek yakıldı. Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in duruma sert tepki gösterirken, “Şok edici ve affedilemez” yorumunda bulundu.

‘KENDİSİNİ DEĞİL ARACINI YAKTIK’



Güney Kore’nin olaydan sorumlu kişilerin cezalandırılması çağrısından sonra sıcak bir gelişme daha yaşandı. Kuzey Koreli yetkililer Moon Jae-in’in ofisine bir özür mektubu gönderdi. Moon’un Güvenlik Danışmanı Suh Hoon tarafından detayları paylaşılan mektupta Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un da mesajlarının yer aldığı belirtildi.

Mektupta, Kim’in yaşananlardan dolayı büyük üzüntü ve pişmanlık duyduğu ifade edilirken, bu durumun hiç meydana gelmemesi gerektiği vurgulandı. Askerlerin adamı yakmadığı iddia edilen mektupta, “Birliklerimiz kimliğini belirleyemediği ihlalciye ateş açtı. Hastalığı önlemedeki acil durum kuralları gereği kullandığı araç yakıldı” denildi.