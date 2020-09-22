Orta Doğu’da dengeyi karıştıran gelişme: F-35 satın alacaklar

Orta Doğu’da geçen haftalarda büyük bir gerilime sebep olan ve ABD arabuluculuğunda gerçekleşen Birleşik Arap Emirlikleri-İsrail arasındaki normalleşme anlaşması sonrasında kritik bir gelişme yaşandı…

Reuters haber ajansı, İsrail’le anlaşma imzalayarak başta Türkiye, Filistin ve İran olmak üzere birçok ülkenin tepkisini çeken Birleşik Arap Emirlikleri’nin ABD ile F-35 savaş jeti satın almak için ön anlaşmaya varmaya yakın olduğunu yazdı.

Reuters’a konuşan kaynaklar Birleşik Arap Emirlikleri’nin Ulusal Gün kutlamaları olan 2 Aralık’ta anlaşmayı imzalamaya hazır olduğunu söylerken, Washington yönetiminin İsrail’i kızdırmamak adına bazı planlar hazırladığını ifade etti.

İSRAİL’İ GEÇMEYECEK ŞARTI VAR

ABD’nin Orta Doğu’daki en büyük müttefiki olan İsrail, yıllar önce imzalanan bir anlaşma uyarınca Washington’ın bölgedeki diğer ülkelere sattığı silahlara ve askeri araçlara bir sınır getirmiş ve bölgedeki ülkelere “İsrail’in askeri kapasitesini geçmeyecek” silah ve araçlar satılmasına izin verilmesi konusunda anlaşma sağlanmıştı.

Lockheed Martin’in geliştirdiği F-35’lerin İsrail radar sistemlerine daha görünür olması gibi bir özellik eklemeye çalıştığını söyleyen kaynaklar, bunun ya mevcut jetleri değiştirerek ya da İsrail’e daha iyi radar sistemi sunarak gerçekleşeceğini öngörüyor.

TÜRKİYE F-35 PROGRAMINDAN ÇIKARILMIŞTI

Türkiye’nin geçen yıl Rusya’dan S-400 savunma sistemi satın almasının ardından ABD, Türkiye’yi F-35 geliştirme programından çıkarmış ve ABD’de eğitim gören Türk personel de kısa bir süre sonra Türkiye’ye geri dönmüştü.

Geçen yıl Mart ayında teslimatı planlanan F-35’lerin satışını onaylayan tasarı ABD Başkanı Trump tarafından geçen yıl imzalanmıştı.