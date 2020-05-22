Osmanlı torunu ikiye böldü! Bukele kurtarıcı mı diktatör mü?

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, özellikle Amerika kıtasında etkisini artırıyor. ABD ve Brezilya’da ölü sayıları hızla artarken, kıta ülkelerinde adı en çok konuşulan isim El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele.

Kökeni Osmanlı İmparatorluğu egemenliğindeki Filistin'e dayanan Bukele’nin ailesi, 20. yüzyılın başlarında Amerika kıtasına göç etmiş. 1981’de El Salvador’da dünyaya gelen Bukele ise Osmanlı torunu olarak da biliniyor. Daha önce başkent San Salvador’un belediye başkanlığını yapan Bukele, geçtiğimiz yıl ise devlet başkanlığı seçiminden zaferle ayrılmıştı.

MECLİS VE YARGIYLA TERS DÜŞÜYOR



Haziran 2019’da yemin ederek göreve başlayan 39 yaşındaki Bukele, corona süreciyle birlikte ABD medyasının da gündeminde. CNN International’ın ‘Kurtarıcı mı yoksa diktatör mü?’ başlığıyla yer verdiği haberde, Bukele’nin meclis ve yargıyla ters düştüğüne dikkat çekiliyor.

VAKA ÇIKMADAN SINIRI KAPATTI



Kimileri Mart ayında henüz tek bir vaka bile kayıtlara geçmeden sınırları kapatma kararı alan Bukele’nin bu hamleleriyle ülkeyi olası bir felaketten koruduğunu savunuyor. Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre şu ana dek ülkede 1571 vaka 31 de can kaybı kayıtlara geçti.

Ancak Bukele’nin attığı adımların kendisine daha fazla güç sağlamak için olduğunu öne sürenler de eleştiri üzerine eleştiri yöneltiyor. Orduya salgına karşı koyulan kuralları ihlal edenleri tutuklama yetkisi veren Bukele, binlerce kişiyi de hükümetin oluşturduğu karantina merkezlerine gönderdi.

‘BEŞ KİŞİ KARAR VEREMEZ’

Yüksek Mahkeme, söz konusu tutuklamaların anayasaya aykırı olduğuna hükmedip durdurulması kararı verse de, bunu reddeden Bukele’nin talimatıyla askerler sokakta kalmaya devam etti. Bukele sosyal medya hesabından konuya ilişkin attığı mesajda, “Yüz binlerce Salvador vatandaşının ölümüne beş kişi karar veremez” ifadelerini kullanmıştı.

Bukele, 6 Haziran itibarıyla kısıtlamaları kaldırarak normale dönüş sürecini başlatmak isterken, bu konuda da meclisle karşı karşıya geliyor. Pek çok milletvekili tarihin daha da öne çekilmesini isterken Yüksek Mahkeme, Bukele ve meclisin bu konuda birlikte çalışması gerektiğine hükmetti.