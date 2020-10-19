Oxford Üniversitesi’nden Covid-19 uyarısı: 2-3 ay sürüyor

Son dönemde vaka sayısının hızla arttığı corona virüsü ile ilgili korkutucu bir açıklama İngiltere’nin ve hatta dünyanın önde gelen eğitim kurumlarından biri olan Oxford Üniversitesi’nden geldi.

Covid-19 teşhisiyle hastaneye kaldırıldıktan sonra taburcu edilen hastaları inceleyen bilim insanları, bu insanların uzun süreler boyunca hastalığın belirtilerini gösterdiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, “Hastanede sağlığına kavuşan hastalarda nefes darlığı, halsizlik, anksiyete ve depresyon gibi belirtileri 2 veya 3 ay boyunca daha görülüyor” ifadesi kullanıldı.

Bilim insanları bu hastaların iç organlarında bazı anormallikler tespit edildiğini de söylerken bunun sebebinin de kalıcı bir iltihap olduğu tahmin ediliyor.