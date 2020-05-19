Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Oxford uzmanlarından kritik corona çalışması: Aşıya rağmen bulaşıyor

Oxford Üniversitesi'nde yürütülen bir çalışma, corona virüsünün aşıya karşı direncini gözler önüne serdi. Maymunlar üzerindeki testlerde, aşı uygulanan denekler arasında virüsün yayıldığı görüldü.

Sozcu.com.tr
09:19 -
Haberler Dünya
Oxford uzmanlarından kritik corona çalışması: Aşıya rağmen bulaşıyor

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, salgını bitirmek için aşı ve çalışmaları da aralıksız sürdürülüyor. Ancak İngiltere’nin köklü eğitim kurumlarından Oxford Üniversitesi’ndeki bir çalışma, aşıyı dört gözle bekleyenlerin umutlarını kıracak sonuçlar ortaya koydu.

Söz konusu çalışmada süreç altı maymunla başlatıldı. Bu maymunlardan üçüne ‘ChAdOx1’ adı verilen corona aşısı prototipi uygulandı. Bir arada tutulan maymunlar virüse maruz bırakılırken, çalışma sonucunda aşı uygulanan hayvanlar da dahil tüm maymunların virüse yakalandığı görüldü.

90 MİLYONLUK DESTEK ALMIŞTI

Sonuçları yorumlayan Dr. William Haseltine, virüsün aşıya rağmen yayılmaya devam etmesinin endişe verici olduğunu söyledi. Hükümet tarafından 90 milyon sterlin destek verilen ‘ChAdOx1’ prototipi için insanlı deneyler kısa süre içinde başlayacak.

Oxford Üniversitesi, aşı çalışmaları kapsamında seri üretim ve diğer süreçler için ilaç şirketi AstraZeneca’yla güçlerini birleştirmişti.

İLGİLİ HABERDünya Sağlık Örgütü'nden flaş aşı açıklaması: Asıl sorun bulmak değil...Dünya Sağlık Örgütü'nden flaş aşı açıklaması: Asıl sorun bulmak değil...

 

Corona Dünya Hükümet İngiltere söz
Son güncelleme: 09:30 19.05.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more