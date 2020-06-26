Pakistan Başbakanı İmran Han’dan tepki çeken Bin Ladin çıkışı: Şehit edildi

Pakistan Başbakanı İmran Han, parlamentoda milletvekilerine seslendiği konuşmada tartışma yaratan açıklamalarda bulundu. ABD’yle olan ilişkilerine değindiği dakikalarda konuyu eski El-Kaide lideri Usame Bin Ladin’e getiren Han baltayı taşa vurdu.

Han, “ABD, Abbottabad’a geldi ve Bin Ladin’i öldürdü, şehit etti. Sonra bütün dünya bize lanet okudu” dedi. Han’ın, Bin Ladin’i şehit olarak nitelemesi büyük tepki topladı.

Eski Dışişleri Bakanı Khawaja Asif, Başbakan’dan sonra söz alarak yaptığı konuşmada, “İmran Han Bin Ladin’i şehit ilan ederek tarihi yanıltıyor” ifadelerini kullandı.

Han’a sosyal medyadan tepki gösteren Pakistanlı aktivist Meena Gabeena ise, “Terör eylemleri nedeniyle dünyanın her yerindeki Müslümanlar ayrımcılıkla mücade ediliyor. Başbakanımız ise Bin Ladin’i şehit ilan ederek durumu daha da kötü hale getiriyor” dedi.

Usame Bin Ladin, ABD’nin operasyonu sonucu 2011’de öldürülmüştü.