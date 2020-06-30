Pakistan Havayolları’nın Avrupa uçması yasaklandı!

Pakistan’da 22 Mayıs’ta Pakistan Uluslararası Havayolları’na (PIA) ait yolcu uçağının Karaçi’de düşmesi sonucu başlatılan soruşturma kapsamında ülkedeki bazı pilotların lisansının sahte ya da hile yoluyla elde edildiği ortaya çıkmıştı.

Söz konusu gelişmenin ardından Avrupa Birliği Havacılık Güvenliği Ajansı (EASA) tarafından kritik bir adım geldi. PIA Sözcüsü Abdullah Hafeez Han, EASA tarafından PIA’nın Avrupa’ya uçuş izninin 6 ay süreyle askıya alındığını duyurdu. Hafeez Han, söz konusu kararın 1 Temmuz’da yürürlüğe gireceğini ifade etti.

PIA Sözcüsü Hafeez Han, Avrupa ülkelerine uçuş için rezervasyon yapan yolcuların rezervasyonlarını ileri bir tarihe erteleme veya iade haklarının bulunduğunu aktardı. Han, salgın nedeniyle şu anda Avrupa’ya uçuş yapılamadığını ancak önümüzdeki aylarda düzenlenecek seferlerin iptal edildiğini ifade etti.

Han, EASA’nın PIA’daki tüm pilotların uygun kriterleri taşıyıp taşımadığından emin olmadığını ve havayolu şirketine güvenlerini kaybettiğini dile getirdi.

PIA tarafından yapılan açıklamada ise, “PIA, endişeleri gidermek ve gerekli önlemleri almak amacıyla EASA ile temas halinde. Pakistan hükümeti ve PIA yönetimi, bu kararın mümkün olan en kısa sürede kaldırılmasını umuyor” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Pakistan Federal Havacılık Bakanı Ghulam Sarqar Khan geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, 22 Mayıs’ta Karaçi’de 97 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının pilot hatası nedeniyle meydana geldiğini belirtmişti. Bakan Khan, ülkedeki 860 pilottan 262’sinin lisansının sahte olduğunu veya hile yoluyla alındığını ifade etmişti. İHA