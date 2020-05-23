Pakistan’daki faciadan yeni görüntüler! Ünlü model de o uçaktaymış

Pakistan’ın Karaçi şehrinde dün bir havacılık faciası yaşandı. Pakistan International Airlines'ın (PIA) Lahore’dan kalkan uçağı Karaçi’de havalimanı yakınlarında düştü.

99 yolcu 8 mürettebat olduğu iddia edilen olayda uçakta bulunanların listesi ortaya çıktı. Buna göre 91 yolcu 8 mürettebat taşıyan uçaktan en az iki kişi sağ kurtarıldı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre uçuş listesinde adı geçen Pakistanlı ünlü model Zara Abid de hayatını kaybetti.

PIA Sözcüsü Abdullah Hafeez, yaptığı açıklamada uçağın birden fazla kez iniş yapmayı denediğini ancak başarılı olamadığını belirtti.

Öte yandan, bir görgü tanığı ise uçağın önce bir baz istasyonu kulesine çarptığını ve ardından yerleşim bölgesine düştüğünü ifade etti.