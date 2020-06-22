Panama’da ABD işgali kurbanlarının mezarları 31 yıl sonra açıldı!

İşgal sırasında 500 kişinin hayatını kaybettiği tespit edilmişti. Öte yandan insan hakları örgütleri gerçek sayının daha fazla olduğunu belirtiyor. Mezarı açılan 19 kişinin cesedi geçmişte, bir toplu mezarda bulunmuştu. Kimliği tespit edilemeyen bu kişiler daha sonra bir mezarlıkta toprağa verilmişti.

2014 – 2019 yılları arasında Panama Devlet Başkanı olan Juan Carlos Varela, işgal sırasında ölenlerin sayısının tespit edilmesi için bir komisyon kurmuştu.

Ülkede işgalin yıldönümü olan 20 Aralık’ta ulusal yas tutuluyor. İşgal, ABD ile Panama lideri General Manuel Noriega arasındaki ilişkilerin kötüleşmesinin ardından gerçekleşmişti.

2017’DE EV HAPSİNDE ÖLDÜ

BBC Türkçe’nin aktardığına göre ABD Başkanı George H. W. Bush işgali, “ABD vatandaşlarının hayatını korumak ve Noriega’yı adalet karşısına çıkarmak için” için gerçekleştirdiklerini açıklamıştı.

İşgalden iki hafta sonra gözaltına alınan Noriega, uyuşturucu ticareti ve kara para aklama suçlamalarıyla götürüldüğü ABD’de hapis cezasına çarptırılmıştı.

Noriega 2017’de 83 yaşında, Panama’da ev hapsinde hayatını kaybetmişti.