Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Panama’da ‘tarikat’ dehşeti: 7 ölü!

Panama'da, "Tanrı'nın Yeni Işığı" olarak bilinen tarikatın kampına polis baskın düzenledi. Baskında, insanların 'şeytan çıkarma' ayini sırasında işkence gördüğü bölgenin yakınında 7 ceset bulundu.

Sozcu.com.tr
23:18 -
Haberler Dünya
Panama’da ‘tarikat’ dehşeti: 7 ölü!

FoxNews’ta yer alan habere göre, bölge savcıları, tarikat bölgesinde bulunan cesetlerin yaşları 1 ila 17 arasında değişen 6 çocuğa ve bir kadına ait olduğunu söyledi.

Bölgede bulunan 3 yaralının ise tedavi altına alındığı öğrenildi. Tedaviye alınanlar, kilisenin çok fazla insanı alıkoyduğunu iddia etti.

Olayın ardından tarikat üyesi 10 kişinin tutuklandığı belirtildi.

Bölge halkı ise, kilise vaizlerinin tarikat kampında insanlara sıcak demirlerle işkence ettiğini ve bazı insanları yaktığını söylüyor.

Olayın yaşandığı Ngabe Bugle bölgesi, Panama’nın en yoksul ve eğitimsiz bölgeleri arasında yer alıyor.

İLGİLİ HABERTarikat köyü okuluna karşı zafer çocukların!Tarikat köyü okuluna karşı zafer çocukların!
Eskişehir işkence Panama Polis
Son güncelleme: 23:30 16.01.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more