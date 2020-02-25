Pantsir-S1 savunma sistemleri Sırbistan’a gönderildi!

Rusya ile Sırbistan arasında geçtiğimiz yıl yapılan anlaşmaya göre Pantsir-S1 hava savunma sistemleri nakliye programına uygun olarak bugün hava yolu ile Sırbistan’a gönderildi.

Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Vnukovo Uluslararası Havalimanı’ndan kalkış yapan Rus askeri nakliye uçağı Antonov An-124’e yüklenen füze sistemleri önce Karadeniz üzerinden Türkiye sınırlarındaki Samsun ile Sinop hattına buradan da Bulgaristan’ın Varna semalarından Sırbistan’a ulaştırıldı.

Rus kargo uçağının füze sistemlerinin parçalarını 4 gün önce götürmeye başladığı, ardından sırasıyla her gün aynı saatlerde ve rotalarda taşımayı sürdürdüğü kaydedildi. İHA