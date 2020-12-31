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Papa Francis yılbaşı ayinini yönetemeyecek

Vatikan sözcüsü, Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francis'in siyatik ağrıları nedeniyle geleneksel yeni yıl ayinini bu sene yönetemeyeceğini duyurdu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 17:30, 31/12/2020
Haberler Dünya
Papa Francis yılbaşı ayinini yönetemeyecek

Vatikan sözcüsü Matteo Bruni, “Papa Francis acı verici siyatik ağrısı nedeniyle bu akşam ve yarın sabah San Pietro Katedrali’nde gerçekleştirilecek ayinlere öncülük edemeyecek” dedi.

Sözcü Bruni, Papa’nın daha önce planlandığı üzere Apostolik Saray Kütüphanesi’nde yarın yapılacak Angelus duasında ise yer alacağını belirtti.

Bu akşamki ve yarınki yeni yıl ayinlerini Papa Francis’in yerine Kardinaller Koleji Dekanı Kardinal Giovanni Battista Re ve Vatikan Dışişleri Bakanı Pietro Parolin’in yöneteceği açıklandı. (İHA)

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