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Papa Francis’den Joe Biden’a tebrik

Papa Francis, ABD’de Başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden’ı tebrik etti.

Güncellenme: 01:05, 13/11/2020
Haberler Dünya
Papa Francis’den Joe Biden’a tebrik

ABD'de 3 Kasım'da yapılan Başkanlık seçimlerinin galibi Joe Biden, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis tarafından tebrik edildi.

Biden'ın geçiş ekibi tarafından yapılan açıklamada, Papa ve Biden'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ifade edilerek, Papa'nın Biden'ı tebrik ettiği aktarıldı.

Açıklamada, Biden'ın Papa'nın “kutsamaları ve tebrikleri” için teşekkür ettiği ifade edilirken, Biden'ın Papa'ya yoksullara yardım, iklim değişikliği, göçmen ve mültecilerin sorunları gibi konularda birlikte çalışmak istediğini ilettiği belirtildi. (İHA)

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