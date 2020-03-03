Papa Francis’in corona testi sonucu belli oldu

Çin’in Wuhan kentinde başlayıp dünya genelinde küresel bir krize yol açan corona virüsü, 3 bini aşkın insanın canına mal oldu. Hastalık Çin dışında en çok İran’ı etkilerken, Avrupa’da başı çeken İtalya’da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Bugüne dek 52 kişinin yaşamını yitirdiği İtalya’da Papa Francis’in de corona virüsüne yakalandığı iddia edilmişti. 27 Şubat’ta Vatikan’da yapılacak etkinliklere katılamayan Papa’nın rahatsızlandığı ve bir süre dinleneceği açıklanmıştı.

83 yaşındaki Papa’nın corona virüsü testine tabi tutulduğu öğrenilirken, İtalyan ‘Il Messaggero’ gazetesi Katoliklerin ruhani liderinin test sonucunu açıkladı.

Gazetenin iddiasına göre Papa’nın sonucu negatif çıkarken, Vatikan’dan konuyla ilgili açıklama yapılmadı.