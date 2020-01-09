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Papa Francis’ten rahibeye: Öpücük vereceğim ama ısırmak yok

Papa Francis, Vatikan’da seyirci salonuna gidişi sırasında toplanan kalabalığın arasındaki bir rahibenin "Papa, bir öpücük!" diye seslenmesi üzerine, "Isırmak yok" diyerek karşılık verdi.

18:26 -
Haberler Dünya
Papa Francis’ten rahibeye: Öpücük vereceğim ama ısırmak yok

Papa Francis, Vatikan'da bulunan seyirci salonuna yürüyüşü sırasında kendisini karşılayan kalabalığın arasından bir rahibenin, ‘Papa bir öpücük!’ diye seslenmesinin ardından kadına dönerek, “Isıracak mısın? Sana öpücük vereceğim ama sakin olacaksın. Isırmak yok” dedi. Rahibenin başını sallaması üzerine Papa Francis, rahibeyi öptü.

Reuters

ELİNİ TUTAN KADINA VURMUŞTU

Aziz Petrus Meydanı’nda, Hz. İsa'nın doğum sahnesini ziyaret eden Papa Francis, onu karşılamak için gelen kalabalıkla buluşmuş, bir kadının elini sertçe çekmesi üzerine tepki göstererek elini bırakması için kadının eline vurmuştu. Papa, gelen tepkiler üzerine bir açıklama yaparak özür dilemişti. (DHA)

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Son güncelleme: 18:27 09.01.2020
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