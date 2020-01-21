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Papa Francis’ten Türk akademisyene yeni görev!

Türk İktisatçı Prof. Dr. Dani Rodrik, Vatikan'da bulunan Papalık Sosyal Bilimler Akademisi'ne atandı.

22:34 -
Haberler Dünya
Papa Francis’ten Türk akademisyene yeni görev!

Papa Francis, Türk iktisatçı Dani Rodrik’i Papalık Sosyal Bilimler Akademisi’ne atadı. Vatikan’dan Salı günü yapılan açıklamada Prof. Dr. Rodrik’in akademide iktisat ve ekonomi dersleri vereceği kaydedildi.

İstanbullu Yahudi bir aileye mensup 62 yaşındaki ekonomist Dani Rodrik, 1982 yılından beri Harvard Üniversitesi’nde ekonomi politikası dersleri veriyor.

DW Türkçe’de yer alan habere göre, Balyoz Davası’nda yargılanan emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın damadı olan Rodrik’in uzmanlık alanına giren konular ise şunlar:

Küreselleşme, uluslararası ekonomi, politik ekonomi, ekonomik kalkınma, ekonomik büyüme, gelir ve ücret dengesi eşitsizliği.

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Rodrik, 2016 yılında kapatılan Radikal gazetesinde ekonomi alanında köşe yazıları kaleme almıştı.

1994 yılında Vatikan’da kurulan akademi, sosyal bilimleri teşvik etmeyi amaçlıyor.

Akademi üyeleri milliyete veya dini bağlılığa bakılmaksızın atanıyor. İtalyan iktisatçı Stefano Zamagni 2019 yılının mart ayından bu yana akademiyi yönetiyor.

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