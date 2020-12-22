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Papa’dan bürokratlara uyarı: Dedikodu yapmayın

Papa Francis, Noel öncesi geleneksel hale gelen konuşmasında Vatikan'daki bürokratları dedikodu yapmayı bırakmaya ve çatışmaları durdurmaya çağırdı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:00, 22/12/2020
Haberler Dünya
Papa’dan bürokratlara uyarı: Dedikodu yapmayın

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Hristiyan aleminin bayramı Noel öncesi konuşma gerçekleştirdi. Apostolik Saray’da gerçekleştirilen toplantıda konuşan Papa Francis, diğer yılların aksine daha sert konuştu.

Papa’nın hedefinde Vatikan’daki bürokratlar da vardı. Papa sol ve sağ, ilericiler ve gelenekçiler arasındaki çatışmaların sadece kiliseye zarar verdiğini belirterek, “Bu nedenle, çatışma içinde yaşamayı bırakıp birlikte yolculuk ettiğimizi bir kez daha hissetmemiz bizim için iyi olur” dedi.

‘TAM BİR GEVEZELİK’

“Çatışmanın bizi götürdüğü ve kaçınmaya çalışmamız gereken ilk kötülük, bizi tatsız ve üzücü bir tuzağa düşüren dedikodudur. Bu tam bir gevezeliktir” diyen Papa Francis, bürokratlara daha yararlı işlerle meşgul olma tavsiyesinde bulundu.

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çatışma Noel Vatikan
Yayınlanma Tarihi:13:59,