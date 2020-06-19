Papa’nın bütün planları altüst oldu!

Corona virüsü salgını nedeniyle zor zamanlar yaşayan 83 yaşındaki Papa Francis, insanlarla buluştuğu geleneksel dini ayinlerden sonra şimdi de yurt dışı seyahatlerinden oldu.

Vatikan, Papa’nın yıl içinde Irak, Kıbrıs, Endonezya ve Karadağ gibi birçok ülkeden davet aldığını ancak resmi olarak kabul edilen Malta ziyareti dahil bütün ziyaret planlarının iptal edildiğini belirtti.

Papa Francis’in özellikle iç savaş yaşanan Sudan’da Hristiyanların çoğunlukla yaşadığı Güney Sudan’ı ziyaret etmek istediği biliniyordu.

Ancak Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni, Papa’nın bu yıl yurt dışına çıkmayacağını ifade etti.