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Papazlarda corona virüsü çıktı! Kiliseye gidenler uyarıldı

Rusya'da 3 kilise papazında corona virüsü tespit edildi. Kilisede ayine katılanların izole edilmesi gerektiği açıklandı.

23:35 -
Haberler Dünya
Papazlarda corona virüsü çıktı! Kiliseye gidenler uyarıldı

Rusya’da geçtiğimiz 29 Mart’ta yapılan Hristiyan ayinlerine çok sayıda Hristiyan Rus katıldı.

Moskova Patriği tarafından söz konusu tarihte yapılan corona virüsüne karşı dua etme ayinine katılan papazlara corona virüsü testi yapıldı.

Yapılan testlerin sonucunda 3 papazın corona virüsü testi pozitif çıktı. Bunun üzerine söz konusu papazların görev yaptığı kiliselerdeki ayinlere katılan herkes için duyurular yapıldı.

Ayine katılanların tespit edilmesinin zor olacağı vurgulanırken kilisede bulunan kişilerin kendilerini eve kapatmaları gerektiği belirtildi.

Ayrıca ayine katılanların daha sonra temas ettiği kişileri bilgilendirmesi istenirken herkesin kendisini karantinaya alması gerektiği ifade edildi.

PAPAZLAR KARANTİNAYA ALINDI

Moskova Patriği ise corona virüsü testleri pozitif çıkan papazların isimlerinin Nikolai Ryzhkov, Victor Volkov ve George Dekhtyarev olduğunu duyurdu.

Corona virüsü testleri pozitif çıkan 3 papazın hastanelerde karantina altına alındığı duyurulurken birçok bölgede görev yapan papazların da testlerine devam edileceği açıklandı.

RUSYA’DA ÖLÜ SAYISI 5 BİNİ GEÇTİ

Rusya Corona Virüsü ile Mücadele Merkezi tarafından yapılan son açıklamaya göre ülkede vaka sayısı 5 bini geçti.

Açıklamada, yeni vakalar ile birlikte ülke genelinde toplam vaka sayısı 5 bin 389 olarak açıklanırken ölü sayısı ise 45 olarak bildirildi.

Son 24 saatte tespit edilen 658 yeni vakanın ülkenin 14 farklı bölgesinde görüldüğü aktarıldı. (İHA)

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