Paris’te Covid-19 için yeniden olağanüstü önlemler alınıyor

Corona virüsü salgınının Avrupa’da İtalya, İspanya, İngiltere gibi ülkelerin ardından en ağır şekilde vurduğu Fransa’da olağanüstü tedbir tartışmaları devam ediyor.

Yaz başında alınan tedbirlerin gevşetilmesi kararı sonrası birçok ülkede artışa geçen vaka sayıları Fransızları da endişelendirdi.

Başkent Paris Belediyesi, kentteki bazı açık alanlarda da maske kullanımını zorunlu hale getirmek istediğini açıkladı.

Belediye Başkanı Anne Hidalgo, hükümetin yerel yönetimlere tanıdığı yetkiyi kullanarak açık alanlarda da makse kullanımının zorunlu hale getirilmesini istedi.

Maske takılması zorunlu olacak açık alanlar ise şöyle:

“Seine Nehri’nin kenarındaki banklar, alışveriş yapılan kalabalık sokaklar, parklar, açık alanda yemek servisi yapılan yerler ve Parisliler ile turistlerin sıraya girerek beklediği bütün alanlar.”

FRANSA’DA SON DURUM

Fransa’da Covid-19 salgınında 191 binden fazla kişi hasta oldu ve 30 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Son olarak 3 Ağustos’ta 500’den fazla vaka tespit edildiği açıklandı. Ancak 3 Ağustos’tan önceki haftasonu 2 bin 800 vaka tespit edildiği duyurulmuştu.

Ülkedeki salgının yavaşlamasının ardından gevşetilen tedbirlerle birlikte yeniden artışa geçmesinden korkuluyor.

Macron salgının ülkeyi sert şekilde vurduğu mart ayında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

*Sizden istediğim şeyin eşi görülmemiş olduğunun farkındayım, ama durum bunu gerektiriyor.

*Savaştayız. Başka bir orduya ya da ulusa karşı savaşta değiliz. Ama düşman tam burada, görünmez, yakalanması zor ancak ilerleme kaydediyor.

Mart ayında alınan kararların arasında okulların kapatılması, sokağa çıkma yasakları ve kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu gibi tedbirler yer alıyordu.