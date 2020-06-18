Parktaki infazın altından ülkeler arası hesaplaşma çıktı!

Alman Federal Başsavcılığı, geçen yıl Berlin’de bir Gürcistan vatandaşının öldürülmesiyle ilgili olarak Rus hükümetini cinayet emri vermekle suçladı.

2019’un Ağustos ayında Berlin’deki Kleiner Tiergarten adlı bir parkta 40 yaşında Çeçen kökenli T.K. adlı bir Gürcistan vatandaşının kafasına kurşun sıkılarak öldürülmesiyle ilgili dava Almanya’da açıldı.

Başsavcılık infaz gibi cinayetin sorumlusu olarak Rus hükümetini gösterdi.

Almanya Federal Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, hakkında dava açılan Rus vatandaşı V.K.’nın cinayet emrini Rus hükümetinden aldığı savunuluyor.

İddianamede cinayet emrinin arka planında öldürülen kişinin Rus merkezi hükümeti ile Çeçenistan, İnguşitya ve Gürcistan’ın Rusya yanlısı hükümetlerine karşı muhalif tutumu olduğu belirtiliyor.

T.K.’nın bir Çeçen milis olarak 2000-2004 yılları arasındaki ikinci Çeçenistan savaşı sırasında Rusya’ya karşı savaştığı da iddianamede yer alıyor.

RUSYA’DAN “DELİL YOK” YANITI

Suçlamalara yanıt veren Rusya Büyükelçiliği, “Almanya’nın Gürcistan vatandaşı bir kişinin ölümüyle ilgili Rusya’ya karşı yönelttiği suçlamalar temelsiz ve hiçbir kanıt tarafından desteklenmiyor” açıklamasında bulundu.

Büyükelçilik, Almanya’nın cinayetle ilgili atacağı adımlara karşı Rusya’nın yanıt verebileceğini ifade etti.

ZANLI PERUK TAKMIŞ

Davada yargılanan Rus sanık, olayın meydana geldiği 17 Ağustos 2019 tarihinde kısa süre içinde günü yakalanmıştı. DW’deki bilgilere göre, görgü tanıkları da cinayetin ardından zanlının peruğunu, bisikletini ve elinde silahı Spree Nehri’ne attığını anlatmıştı.

İddinamede sanığın cinayeti işlemeyi para karşılığı kabul ettiği belirtiliyor.

Cinayet geçen yıl Almanya ve Rusya arasında diplomatik gerginliğe neden olmuş. Alman hükümeti iki Rus diplomatı bu olayla ilgili olarak sınır dışı etmişti.