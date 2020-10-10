Partisinin kuruluşunun 75. yıldönümünde ortaya çıktı! Nükleer silah tehdidi

Eylül 2018’den bu yana yapılan ilk askeri geçit töreni olması nedeniyle dünya kamuoyu tarafından da yakından takip edilen etkinliklerde, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un halka seslendi.

Ülkenin geliştirdiği silahları sergileyen orduya yaz boyunca karşı karşıya kalınan bir dizi tayfunla mücadeledeki çabalarından dolayı teşekkür eden Kim’in, ülkesinin Covid-19 ile mücadeledeki başarısını övdüğü belirtildi.

Kuzey Kore kamu yayıncısı tarafından servis edilen görüntülerde, kutlamalara katılan Kuzey Korelilerin maske takmadığı, ancak meydanlarda normale göre az sayıda katılımcı olduğu gözlemlendi.

NÜKLEER TEHDİTTE BULUNDU

Reuters’ta yer alan habere göre Kim, “Bana olan bu muhteşem güveninize asla gerektiği gibi karşılık veremediğim için kendimden utanıyorum. Özveri ve çabalarım halkımı geçim sıkıntısından kurtarmaya yetmedi” dedi.

Ekonomik gelişimle ilgili vaatlerini yerine getirememesinin sebeplerini ise uluslararası yaptırımlar, tayfunlar ve corona virüsü salgını olarak sıraladı.

“Ulusal savunma gücümüzü ve caydırıcılığımızı geliştirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullanan Kim, konuşmasında tehdit içerikli ifadeler de kullandı.

Kuzey Kore lideri, ülkesinin tehdit edilmesi durumunda ellerinde bulunan nükleer gücün tamamını seferber edeceğini söyledi.

Bununla birlikte Washington yönetimini eleştirmekten kaçındı, Güney Kore’ye zeytin dalı uzattı ve iki ülkenin salgın tehdidi sona erdiğinde ilişkileri onarabileceğini söyledi.

Kim, önceliklerinin askeri güç kullanmak olmadığını dile getirdi ancak binlerce kişinin izlediği törende yeni stratejik silahların gösterimini yaptı.