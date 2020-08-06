Patlama sonrası Lübnan’da öfke artarken Fransa’dan politik ittifak önerisi

Beyrut’taki amonyum nitrat patlamasının ardından yüzden fazla kişi öldü binlerce kişi ise yaralandı.

Fransız lider Macron ise Beyrut’a geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirdi. Macron Beyrut sakinlerinin arasında yürüdü ve bazılarıyla sohbet etti.

Sokaklarda Macron’un ziyaretini takip eden bazı Beyrutlular bağırarak hükümetin istifa etmesini ve uluslararsı yardım talep etti.

Macron ise bu taleplere şu yanıtı verdi:

*Buraya ayrıca yeni bir siyasi girişim başlatmak için geldim.

*Bu öğleden sonra Lübnanlı liderlere ve siyasi güçlerle görüşeceğim şey bu.

YAPISAL REFORM ÇAĞRISI

“Lübnan yalnız değil” diyen Macron patlamanın ardından Beyrut’u ziyaret eden ilk Avrupalı lider oldu.

Paris şu ana kadar Lübnan’a üç yardım uçağı gönderdi.

Macron ise Fransa’dan gelen yardımların devam edeceğini ve AB’den de yardım gelmesi için çalışacağını belirtti.

Önceliklerinin yardım ve Lübnanlıları desteklemek olduğunu belirten Macron ülkedeki entellektüeller ve gazetecilerle de ‘doğruları konuşmak’ için bir araya geleceğini açıkladı.

Lübnan’daki yapısal sorınların düzeltilmesi gerektiğine vurgu yapan Macron “Reformlar yapılmazsa Lübnan batmaya devam eder” dedi.