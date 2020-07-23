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Paylaştığı fotoğraflar başını yaktı! Kamboçya polisi her yerde onu arıyor

Kamboçya'da sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla Khmer kültürüne zarar vermekle suçlanan bir kadın, polis tarafından her yerde aranıyor.

Sozcu.com.tr
12:05 -
Haberler Dünya
Paylaştığı fotoğraflar başını yaktı! Kamboçya polisi her yerde onu arıyor

Kamboçya’nın başkenti Phnom Penh’de Saran Narita adlı kadın, polis ekiplerinin bir numaralı hedefi haline geldi.

Sosyal medya hesaplarında fotoğraflar paylaşan Narita’nın başı verdiği seksi pozlar nedeniyle derde girdi.

Saran Narita.

Çok sayıda şikayet aldıklarını ve Narita’nın Khmer kültürüne zarar vermekle suçlandığını belirten polis ekipleri, genç kadının yerini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Saran Narita.

Polis teşkilatında Siber Suçlularla Mücadele bölümü müdür yardımcısı olan Long Sopheng, genç kadının İnsan Ticareti ve Cinsel Sömürü kanununun ilgili maddeleri uyarınca pornografi ve teşhircilikten yargılanacağını söyledi.

Daily Star’ın haberine göre Narita suçlu bulunursa, 30 gün ile 1 yıl arasında hapis cezası alabilir.

Son güncelleme: 12:08 23.07.2020
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