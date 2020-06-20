Pekin’de rekor test! 9 günde 2.29 milyon kişi test edildi

Pekin’de Xinfadi deniz ürünleri toplan gıda pazarından çıkan yeni vakaların ardından Çin hükümeti alarma geçerek önce okulları kapattı ardından da ilçeler arasındaki geçişleri kontrollü hale getirmek için kontrol noktaları kurdu.

Son 24 saat içinde Pekin’de 22 yeni vaka tespit edilirken yetkililer 9 gün gibi kısa bir sürede 2.29 milyon kişiye corona virüsü testi yapıldığını açıkladı.

Global Times’daki habere göre, bugün tespit edilen 22 yeni vaka da Pekin’deki deniz ürünleri pazarıyla ilişkili.

İlk vakaların pazardak somon kesme tahtalarından kaynaklandığı ileri sürülmüş pazara gelen somonların ithal edildiği ifade edilmişti.