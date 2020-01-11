Penis boyutunu büyütmek mümkün mü? İşte yanıtı

Hekimlere ve halka yönelik haberlere yer veren “Medical News Today” sitesi, bini aşkın erkekte penis boyunu büyütmek için denenen 21 farklı metodun değerlendirildiği bir araştırmaya atıf yaptı.

Değerlendirmede, başvurulan yöntemlerin işe yaradığına dair yüksek kalitede çok az kanıt olduğu sonucuna varıldı.

Penis uzunluğunu ya da çapını ameliyatla büyütmek mümkün. Bu operasyonlarda genel olarak vücudun farklı bölgelerinden yağ ya da doku alınıyor ve penise enjekte ediliyor. Ameliyatların sonuçları değişkenlik gösteriyor ve cinsel işlev bozukluğu gibi bazı komplikasyonlara neden olabiliyor.

Penis boyutunu artırmak zor olsa da, erkek cinsel organının daha büyük görünmesini sağlamak mümkün. Bunun için kilo vermek ve fiziksel olarak formda kalmak önemli.

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