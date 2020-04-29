Peru’da hapishanede corona isyanı! Çok sayıda mahkum can verdi

Peru’nun başkenti Lima’da bulunan Miguel Castro Hapishanesi’nde 15 mahkumun Covid-19’dan hayatını kaybetmesi ve yetersiz sağlık koşulları yüzünden isyan çıktı.

Güçlükle kontrol altına alınan isyanda 9 mahkum hayatını kaybetti. Ulusal Cezaevi Enstitüsü’nden (INPE) yapılan açıklamada, hayatını kaybeden 9 kişinin yanı sıra 60 gardiyan, 5 polis memuru ve iki mahkumun yaralandığı belirtildi.

İHA’nın aktardığına göre hapishanede enfekte olan mahkum sayısının 600 olduğu öne sürülüyor.

Öte yandan Lima'nın kuzeyindeki bir hapishanede mahkumlar corona virüsü tedbirlerinin yetersiz olduğu gerekçesiyle 2 saatlik bir protesto gösterisi düzenlemişti.