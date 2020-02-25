Peru’da iki otobüs kafa kafaya çarpıştı: En az 12 ölü

Peru’nun Arequipa şehrinde iki yolcu otobüsünün çarpışmasıyla meydana gelen kazada en az 12 kişi hayatını kaybederken, 68 kişi yaralandı. Yaralıların 28'inin ayakta tedavi edildiği 40'ının ise hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Yerel medyaya göre, Santillana şirketine ait otobüs ile rakip Del Carpio şirketine ait iki otobüs yerel saatle 13.30’da kafa kafaya çarpıştı.

İHA’nın haberine göre şehrin girişinde meydana gelen kazanın nedeni ise henüz bilinmiyor.

Ulusal Polisin verilerine göre, 2019’da Peru’da trafik kazalarında 700’den fazla kişi öldü.