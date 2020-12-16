Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Pfizer/BioNTech’in corona aşısı Suudi Arabistan’da

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, Pfizer/BioNTech corona virüsü aşısının ilk sevkiyatının ülkeye bu sabah ulaştığını duyurdu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 17:16, 16/12/2020
Haberler Dünya
Pfizer/BioNTech’in corona aşısı Suudi Arabistan’da

Corona virüsü salgınına karşı geliştirilen aşıların ülkelere sevkiyatları devam ediyor. Suudi Arabistan Sağlık Bakanı Tevfik er-Rabia tarafından yapılan açıklamada, corona virüsü aşısının ilk sevkiyatının ülkeye bu sabah ulaştığı duyuruldu.

Bakan Rabia, aşı olmak isteyenlerin başvurularını “Sihati” uygulaması üzerinden dün itibariyle yapmaya başladıklarını ve başvuru sayısının şimdiye kadar 100 bine ulaştığını aktardı.

Öte yandan Suudi Arabistan, bir hafta önce ABD'li ilaç firması Pfizer ile Alman BioNTech'in corona virüsüne karşı geliştirdiği aşının alınması ve ülkede kullanılmasına onay vermişti. (İHA)

İlginizi ÇekebilirCorona virüsü dar alanda böyle yayılıyor: Görünmez kuyruk gibi takip ediyorCorona virüsü dar alanda böyle yayılıyor: Görünmez kuyruk gibi takip ediyor
ABD Corona Sağlık Sağlık Bakanı Sağlık Bakanlığı Suudi Arabistan