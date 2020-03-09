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PKK/YPG’li teröristlerden kontrol noktasına bombalı saldırı: 1 askerimiz ağır yaralı!

Suriye'nin Tel Abyad kentinde kontrol noktasına PKK/YPG terör örgütü tarafından bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 askerimiz ağır şekilde yaralandı.

19:17 -
Haberler Dünya
PKK/YPG’li teröristlerden kontrol noktasına bombalı saldırı: 1 askerimiz ağır yaralı!

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenerek güvenli hale getirilen Tel Abyad’a sızmaya çalışan PKK/YPG’li teröristler, kontrol noktasında yakalanacaklarını anlayınca üzerlerindeki bombayı patlattı.

Cumartesi günü gerçekleşen hain saldırıda, Suriye Milli Ordusu’na mensup bir personel hayatını kaybederken, kontrol noktasında görev yapan bir Türk askeri ise ağır yaralandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

Şanlıurfa Valisi Erin, saldırılarda yaralanan askerleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. FOTO: İHA

VALİ YARALILARI ZİYARET ETTİ

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Tel Abyad’da düzenlenen bombalı saldırıda yaralanan asker ile daha önce yaşanan olaylarda yaralanan askerleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Akçakale Devlet Hastanesi’nde tedavi gören yaralı askerlerin sağlık durumları hakkında bilgi alan Vali Erin, kahraman askerleri tek tek ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. İHA

Şanlıurfa Valisi Erin, saldırılarda yaralanan askerleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. FOTO: İHA

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