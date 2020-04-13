Polis arabasının üzerine çıkan kadın bir anda soyundu!

İspanya’da 41 yaşındaki kadın polise zor anlar yaşattı. Corona virüsü yasağını çiğneyen kadın mahkemeye çıkarıldı.
Kadın, yargılanmasının ardından serbest bırakılırken, mahkeme çıkışında polis aracının üzerine çıkarak soyunmaya başladı.
Daily Star’da yer alan habere göre, polisin copla müdahalesi sonrası kadın apar topar ambulansa bindirildi.
İspanya’da bugüne kadar corona virüsü salgını nedeniyle 18 bine yakın insan hayatını kaybetti, 170 binden fazla insan karantina altına alındı.
Ülkede son bir aydır karantina yasakları uygulanıyor. Hükümet yetkilileri, vaka sayısının azalmasıyla birlikte yasakları hafifletmeye hazırlanıyor.