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Polis arabasının üzerine çıkan kadın bir anda soyundu!

Corona virüsü salgını nedeniyle zor günler geçiren İspanya'da ilginç anlar yaşandı. Costa del Sol şehrinde 41 yaşındaki bir kadın, çırılçıplak soyunarak polis aracının üzerine çıktı.

Sozcu.com.tr
21:36 -
Haberler Dünya
Polis arabasının üzerine çıkan kadın bir anda soyundu!

İspanya’da 41 yaşındaki kadın polise zor anlar yaşattı. Corona virüsü yasağını çiğneyen kadın mahkemeye çıkarıldı.

Kadın, yargılanmasının ardından serbest bırakılırken, mahkeme çıkışında polis aracının üzerine çıkarak soyunmaya başladı.

Daily Star’da yer alan habere göre, polisin copla müdahalesi sonrası kadın apar topar ambulansa bindirildi.

FOTO: DailyStar

İspanya’da bugüne kadar corona virüsü salgını nedeniyle 18 bine yakın insan hayatını kaybetti, 170 binden fazla insan karantina altına alındı.

Ülkede son bir aydır karantina yasakları uygulanıyor. Hükümet yetkilileri, vaka sayısının azalmasıyla birlikte yasakları hafifletmeye hazırlanıyor.

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Son güncelleme: 21:38 13.04.2020
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