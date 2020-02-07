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Polis kapı kapı dolaşıp Corona virüsü arıyor!

Çin’de korona virüsü salgını yayılmaya devam ederken, karantina bölgesinde bulunan Wuhan’da polis kapı kapı gezip vatandaşların ateşini ölçüyor.

17:27 -
Haberler Dünya
Polis kapı kapı dolaşıp Corona virüsü arıyor!

Çin'den yayılmaya başladığı düşünülen ve dünya genelinde korkuya neden olan Corona virüsü salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 636'ya yükseldi.
Dünya genelinde virüse yönelik çalışmalar devam ederken, Çin'in 23 Ocak tarihinde karantina altında bulunan Wuhan kentinde de önlemler giderek arttırılıyor.

Şehirde Corona virüsü şüphesi bulunan kişilerin evlerine belirli işaretler konulurken, polis bu evlere uğrayıp kontroller yapıyor.

Yapılan kontrollere ilişkin görüntülerde polislerin sokakta yapılan anonsun ardından özel kıyafetler giyerek, işaretli evlere gidip, tek tek insanların ateşini ölçmesi dikkat çekiyor. (İHA)

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