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Polis şiddeti çizgi filmleri de etkiledi: Yosemite Sam silah bırakıyor

ABD'de ırkçılık ve şiddet olayları ülke gündemini meşgul ederken, Warner Bros, çizgi filmlerde silah kullanmayı bırakacaklarını duyurdu.

Sozcu.com.tr
11:40 -
Haberler Dünya
Polis şiddeti çizgi filmleri de etkiledi: Yosemite Sam silah bırakıyor

ABD’de George Floyd’un polis şiddetine maruz kalarak hayatını kaybetmesi sonrası başlayan gösteriler tüm hızıyla sürüyor. Irkçılık tartışmalarının zirve yaptığı ülkede dizi ve filmlerdeki şiddet unsurları da kamuoyunun gündeminde.

Warner Bros’un Looney Toons çizgi film serisindeki karakterler de şiddet ögelerini azaltmak için silah bırakmaya hazırlanıyor. Çizgi filmlerin yapımcılarından Peter Browngardt, New York Times’a verdiği demeçte, “Silah kullanmayı bırakacağız. TNT ve Acme gibi çizgi film şiddeti yapabiliriz” dedi.

Elmer Fudd, çizgi fimlerde Bugs Bunny ile amansız bir mücadele içinde.

Bu açıklamaya göre Türkiye’de de uzun süre yayınlanan Bugs Bunny çizgi filminde, Yosemite Sam ve Elmer Fudd gibi karakterler televizyon dünyasının en ünlü tavşanının peşinden koşarken bundan böyle silah kullanmayacak.

Yapımcıların kararını olumlu bulan sosyal medya kullanıcılarının yanı sıra, “Silahı olmayan bir Elmer Fudd, bıyığı olmayan bir Yosemite Sam gibidir” şeklinde esprili yorumlar yapanlar da oldu.

Son güncelleme: 11:58 08.06.2020
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