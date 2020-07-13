Polonya’da cumhurbaşkanı Duda zafer kazandı

Seçim sonrası anketlerini yapan seçim noktalarının %99.97’sinin açıkladığı güncel verilerle, resmi sonuçların birleşimi olan güncel ankete göre; iktidardaki milliyetçi Hukuk ve Adalet Partisi’nin (PIS) adayı Duda oyların %51.2’sini alırken, merkezdeki Sivil Platformu’nun adayı liberal Rafal Trzaskowski ise oyların %48.8’ini aldı.

Ulusal Seçim Komisyonu’na göre hala sayılmaya devam edilen oyların geri kalanı seçim sonucu üzerinde ciddi bir değişikliğe yol açmayacak. Mevcut Cumhurbaşkanı Duda’nın seçimden galip çıkması, iktidardaki milliyetçilerin muhafazakar uygulamalarını daha fazla derinleştirmelerine yol açabilir.

