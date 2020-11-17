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Pompeo, Patrikhane’den sonra Rüstem Paşa Camii’ni gezdi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, eşi Susan Pompeo ile Fatih'te bulunan Rüstem Paşa Camii'ni ziyaret etti. Pompeo'ya eşlik eden Susan Pompeo camiye yeşil başörtüsü ile girdi.

Güncellenme: 14:26, 17/11/2020
Haberler Dünya
Pompeo, Patrikhane’den sonra Rüstem Paşa Camii’ni gezdi

İstanbul’a gelen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi’ni ziyaretinin ardından Fatih’te bulunan Rüstem Paşa Camii’ne geldi. Pompeo’ya eşi Susan da eşlik etti. Susan Pompeo camiye yeşil başörtüsü ile girdi. Yaklaşık yarım saat süren ziyaretin ardından  Pompeo ve eşi camiiden ayrıldı.

Ziyaret öncesi polis ekipleri tarafından camii etrafında geniş güvenlik önlemleri alındı. K-9 köpekleri ile camii etrafında kontroller yapıldı. Pompeo, Türkiye’yi ziyaret amacını soran gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

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Yayınlanma Tarihi:14:23,
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