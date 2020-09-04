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Poşet vahşetinde kritik gelişme! 7 polis görevden uzaklaştırıldı

ABD'de polis tarafından başına poşet geçirilmesi sonucu hayatını kaybeden Daniel Prude olayıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Rochester Belediye Başkanı, olaya karışan 7 polisin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Sozcu.com.tr
07:17 -
Haberler Dünya

ABD’de mart ayında polis şiddetine kurban gittiği ortaya çıkan Daniel Prude’un görüntülerinin yankısı sürüyor.

Ülkede kitlesel eylemlerin fitilini ateşleyen George Floyd’dan iki ay önce Rochester’da hayatını kaybeden 41 yaşındaki Prude’un son anları yayınlanmıştı.

Daniel Prude.

Polis kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde ruhsal sağlık sorunları olduğu belirtilen 41 yaşındaki Prude, sokak ortasında çıplak şekilde yatarak polise teslim oldu. Herhangi bir şekilde direniş göstermeyen Prude arkadan kelepçelendi.

1 HAFTA MÜCADELE ETTİ

Prude corona virüsü olduğunu söyleyince polis ekibi kafasına poşet geçirdi. Kafasına baskı da uygulanan Prude, bilincini kaybetmesinin ardından hastaneye kaldırıldı. 1 hafta boyunca yaşam mücadelesi veren Prude 30 Mart'ta hayatını kaybetti.

‘YÜZÜSTÜ BIRAKILDI’

Olayın yaşandığı Rochester’da Belediye Başkanı Lovely Warren, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Olaya karışan 7 polisin görevden uzaklaştırıldığını söyleyen Warren, soruşturmanın ise devam ettiğini duyurdu.

Warren, “Daniel Prude, emniyet teşkilatımız ve toplumumuz tarafımdan yüzüstü bırakıldı. Ölümüne neden olan tüm hatalardan dolayı kederliyim ve öfkeliyim” dedi.

ABD Corona Emniyet kurban Polis Sağlık
Son güncelleme: 07:49 04.09.2020
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