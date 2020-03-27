Prens Charles’ın corona virüsüne yakalandıktan sonraki ilk görüntüsü

Corona virüsü dünya çapında bir krize dönüşürken, siyasi figürlerden kraliyet ailelerine kadar sıçradı. İngiltere’de Prens Charles’ın corona virüsüne yakalandığı haberi gündeme bomba gibi düşerken, son durumu en çok merak edilen konular arasına girdi.

İskoçya’daki konutunda karantinada bulunan Prens Charles’ın teşhisten sonraki ilk görüntüsü kraliyet kaynakları tarafından paylaşıldı. Clarence House tarafından paylaşılan videoda, kraliyet ailesi üyeleri sağlık çalışanlarını alkışlama akımına katıldı.

Söz konusu videoda Prens Charles’ın da ayakta durarak sağlıkçıları alkışladığı görüntüler yer aldı. Gömlek ve ceketiyle kameralar karşısına geçen Prens Charles’ın dinç görüntüsü dikkat çekiyor.

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