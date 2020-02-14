Prens Harry ve Meghan’dan flaş hamle: Geri dönmeyeceklerinin en net kanıtı!

Prens Harry ve Markle’ın İngiltere’den ayrılmasının ardından flaş bir gelişme yaşandı. Çiftin Buckingham Sarayı’ndaki ofisi kapatılırken, Harry ve Markle için çalışan 15 kişinin işine de son verildi.

Çoğunluğu danışman kadrosundan olan isimlerin gönderilmesi, İngiliz basınında çiftin bir daha ülkeye adım atmayacağı yönündeki en kuvvetli işaret olduğu şeklinde yorumlandı. İngiltere’nin en çok okunan gazetelerinden Daily Mail, çiftin bu hamlesini ‘Megxit Katliamı’ olarak duyurdu.

Konuyla ilgili İngiliz basınına konuşan çifte yakın bir kaynak, “Görevleri bırakma kararının ardından Buckingham Sarayı’ndaki ofise artık ihtiyaç duyulmuyordu. Detaylar tam olarak netleştirilmiş değil. Yeni bir organizasyon üzerinde çalışılıyor ancak bazı kayıplar olacaktır” denildi.

Finansal olarak daha özgür bir hayat yaşamak istediklerini gerekçe göstererek Kraliyet görevlerini bırakan Prens Harry ve Meghan Markle, geçtiğimiz günlerde ABD’de ilk kez bir etkinliğe katılmıştı. Prens Harry’nin yıllarca terapi gördüğünü söylediği etkinlik için yaklaşık 400 bin sterlin aldığı öne sürülüyor.