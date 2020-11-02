Prens William da corona virüsüne yakalanmış

İngiliz kraliyet ailesinde bir corona virüsü skandalı yaşanıyor… Nisan ayında Galler Prensi Charles’ın corona virüsüne yakalandığı dönemde, oğlu Cambridge Dükü William’ın da Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

O dönemlerde Prens Charles tek başına tecrit altına alınırken Cornwall Düşesi olan eşi Camilla’nın corona virüsü testi ise negatif çıkmıştı.

İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden The Sun, Nisan ayında Cambridge Dükü William’a da Covid-19 bulaştığını yazdı. Gazeteye konuşan kaynaklar, “Hastalık teşhisini ulusu korkutmamak adına gizli tuttular” dedi.

Gazeteye konuşan kaynaklar, “Prens William test sonucunun pozitif çıktığını kimseye söylemedi çünkü çok daha önemli şeyler olduğunu ve kimseyi endişelendirmek istemediğini dile getirdi” ifadesini kullandı.

Saraydaki doktorlar tarafından tedavi altına alınan ve Norfolk’taki Ammer Hall’da kalan Prens William Nisan ayı boyunca 14 kez telefon görüşmesi ve video konferans yaptı.

“CORONA VİRÜSÜ ABARTILIYOR” DEMİŞTİ

Prens Charles'ın oğlu Prens William'ın ise babasına teşhis konmadan birkaç gün önce Dublin'de Covid-19 Çağrı Merkezi'ne gerçekleştirdiği ziyaret sırasında acil servis çalışanlarıyla konuşurken corona virüsü yaydığı yönünde şaka yapmıştı.

Prens William'ın söz konusu sohbetinde, “Eminim herkes böyle, ‘corona virüse yakalandım, ölüyorum' diyor. Fakat hayır, sadece öksürüğün var” ifadelerini kullandı.

“Corona virüsü oldukça dramatik görünüyor. Sizce de medya biraz abartmıyor mu?” diyen Cambridge Dükü William, “Bu arada Cambridge Dükü ve Düşesi, corona virüsü yayıyorlar. Üzgünüm” diyerek güldüğü anlar kameraya yansıdı.