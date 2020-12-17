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Profesör Özlem Türeci’den corona virüsü aşısı ile ilgili kritik açıklama

Pfizer ile birlikte corona virüsü aşısı geliştiren BioNTech'in üst düzey ismi Profesör Özlem Türeci, aşının teslimatı ile ilgili konuştu. Türeci, "Gece gündüz çalışıyoruz. Maraton bitmedi" dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:23, 17/12/2020
Haberler Dünya
Profesör Özlem Türeci’den corona virüsü aşısı ile ilgili kritik açıklama

Dünya çapında 74 milyondan fazla insana bulaşan ve 1.6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü aşısı ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor…

Geçen hafta gerçekleşen AB Liderler Zirvesi’nin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Covid-19 testinin pozitif çıkması Avrupa Birliği genelinde panik yaratırken, AB’de aşı süreci ile ilgili arka arkaya açıklamalar geldi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen aşılama sürecinin 27, 28, 29 Aralık’ta başlayacağını söylerken Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn da ülkede aşılamanın 27 Aralık’ta başlayacağını söyledi.

MARATON BİTMEDİ

Aşı süreci ile ilgili gözler Pfizer/BioNTech üzerindeyken Reuters haber ajansı, BioNTech’in üst düzey ismi Profesör Özlem Türeci’nin açıklamalarına yer verdi.

Aşıyı geliştiren ekibin başında olan Türeci, “Maraton bizim için bitmedi. Burada BioNTech bünyesindeki ekibimiz gece gündüz ve hafta sonu da dahil olmak üzere çalışıyor, izinler kaldırıldı. Ekibimiz Noel boyunca da teslimatın hızla olabilmesi için çalışmalarını sürdürecektir” dedi.

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