Göstericilerin arasına otomobille daldı! Bir kişinin hayati tehlikesi sürüyor

ABD’de siyahi George Floyd’un bir grup polis tarafından önce yere yatırılıp ardından da boğazına basarak vahşice öldürülmesi sonrası gösteriler patlak vermişti.

Beyaz Saray’ın önüne kadar uzanan gösteriler sırasında birçok sivil zarar görmüş ve polisin sert tavrı dünya tarafından kınanmıştı.

Ancak ABD’deki ırkçılık sorunu gösterilerle birlikte kendini yeniden göstermeye başladı.

Seattle kentinde süren siyahilere destek veren gösterilerden birinde bir kişi aracını göstericilerin üzerine sürdü ve iki kişinin ağır şekilde yaralanmasına neden oldu.

Daily Mail’in haberine göre, sürücünün gözaltına alındığı öğrenilirken yaralananlardan birinin durumunun ciddi olduğu bildirildi.

TIR GÖSTERİCİLERİN ARASINA DALMIŞTI

Floyd’un öldürüldüğü Minneapolis kentinden geçen Interstate 35W karayolundaki köprüde toplanan göstericilerin arasına TIR dalmıştı.

TIR sürücüsü daha sonra araçtan inmiş ve göstericiler tarafından linç linç edilmek istenmişti.

Araya giren güvenlik görevlileri TIR şoförünü gözaltına almıştı.