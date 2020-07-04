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Göstericilerin arasına otomobille daldı! Bir kişinin hayati tehlikesi sürüyor

ABD'nin batı kıyısındaki Seattle kentinde süren Black Lives Matter (Siyah hayatlar önemlidir) gösterilerinde kan donduran bir an yaşandı. Küçük bir grup oluşturan göstericilerin arasına dalan otomobil iki kişiyi hastanelik etti. Göstericilerden birinin durumunun kritik olduğu bildirildi.

19:08 -
Haberler Dünya

ABD’de siyahi George Floyd’un bir grup polis tarafından önce yere yatırılıp ardından da boğazına basarak vahşice öldürülmesi sonrası gösteriler patlak vermişti.

Beyaz Saray’ın önüne kadar uzanan gösteriler sırasında birçok sivil zarar görmüş ve polisin sert tavrı dünya tarafından kınanmıştı.

Ancak ABD’deki ırkçılık sorunu gösterilerle birlikte kendini yeniden göstermeye başladı.

Seattle kentinde süren siyahilere destek veren gösterilerden birinde bir kişi aracını göstericilerin üzerine sürdü ve iki kişinin ağır şekilde yaralanmasına neden oldu.

Daily Mail’in haberine göre, sürücünün gözaltına alındığı öğrenilirken yaralananlardan birinin durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Güvenlik güçleri olayda yaralanan ya da ölen olmadığı için sürücünün kasten protestocuların üzerine sürdüğüne dair bir kanıtları olmadığını belirtmişti. Reuters

TIR GÖSTERİCİLERİN ARASINA DALMIŞTI

Floyd’un öldürüldüğü Minneapolis kentinden geçen Interstate 35W karayolundaki köprüde toplanan göstericilerin arasına TIR dalmıştı.

TIR sürücüsü daha sonra araçtan inmiş ve göstericiler tarafından linç linç edilmek istenmişti.

Araya giren güvenlik görevlileri TIR şoförünü gözaltına almıştı.

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ABD beyaz Beyaz Saray Dünya eylem otomobil Polis
Son güncelleme: 19:15 04.07.2020
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