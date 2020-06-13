Protestolar sürüyor! İngiltere’de tehlikeli gerginlik…

Londra’nın merkezinde, Parlamento ve Başbakanlık binasını da içine alan Westminster bölgesinde, aşırı milliyetçi binlerce kişi bir araya geldi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, gruplar ilk saatlerde Whitehall’daki savaş anıtı ve Parlamento Meydanı’ndaki Winston Churchill heykeli etrafında toplandı.

Futbol taraftar gruplarının da aralarında olduğu kalabalık, polis tarafından bariyerlerle Whitehall caddesinin güneyinde tutulmak istendi. Ancak bölgeyi aşan bazı gruplar Trafalgar Meydanı’nda, ırkçılık karşıtları gruplarla karşı karşıya geldi.

Öte yandan, Türkiye kökenlilerin yoğun olarak yaşadığı Hackney Belediyesi sınırları içindeki Newington Green’de ırkçılık karşıtı kalabalık bir gösteri gerçekleştirildi.

KİTLESEL KARŞILAŞMA ÖNLENDİ

Hyde Park’ta bugün için çağrısı yapılan Siyahların Hayatı Değerlidir hareketi protestosunun, “güvenlik” nedeniyle iptal edilmesi kitlesel karşılaşmaları önledi.

Polis birçok noktada, aşırı milliyetçilerin ilerleyişini durdurmak için barikatlar oluşturdu. Karşıt grupların bir araya gelmesini engellemeye çalıştı.

Protestocu gruplar, İngiltere ulusal marşını söyleyerek, sık sık “İngiltere” tezahüratı yaptı. “Önce Britanya” lideri Paul Golding, “anıtları korumak için” Londra’ya geldiklerini söyledi.

Başbakanlık binası yakınında polise bazı cisimler fırlatıldı. Parlamento Meydanı’nda ise polise sis bombası, alkol şişeleri ve kutuları atıldığı belirtildi. Protestocuların Parlamento Meydanı’ndan ayrılmak için polis barikatını zorladıkları ifade edildi.

“Siyahların Hayatı Değerlidir” protestosunun organizatörleri ise Londra’nın merkezindeki göstericilere ayrılma çağrısı yaptı.